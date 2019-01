Unterhaltungstalente rocken im Alten Schlachthof

Mehr als zwei Dutzend Teilnehmer haben am Samstag ihr Talent auf der offenen Bühne im Alten Schlachthof in Sigmaringen präsentiert. Bei der fünften Auflage der Veranstaltung entschlossen sich ein paar davon ganz spontan, einer sogar direkt aus dem Publikum heraus, die Bühne zu betreten. Das Motto der Veranstaltung lautete passenderweise „Sprungbrett“, denn es soll noch unbekannten Kleinkünstlern, Entertainern, Literaten und sonstigen Mutigen die Möglichkeit geben, ihr Können auf einer offenen Bühne zu zeigen.

Humorvoll führten als Moderatoren Andreas Musen und Günther Letsch durch den Abend und ließen durch ihre unbefangene Art bei den Akteuren keinerlei Unbehagen aufkommen. Unter den Teilnehmern waren Menschen jeden Alters, die ihre Begabungen auf unterschiedlichste Weise zehn Minuten lang präsentieren konnten. Dabei fanden sie im Alten Schlachthof ein überaus begeisterungsfähiges Publikum vor, das nicht mit Beifallsbekundungen geizte.

Für die Zuschauer wiederum war ein erstaunlich vielfältiger Strauß an bemerkenswerten Darbietungen geboten: So beispielsweise von Matthias Stotz aus Rottweil, der sich nach einem schweren Unfall, durch Schädel-Hirn-Trauma mit Schlaganfall und Koma wieder zurück ins Leben gekämpft hatte. Seine Erfahrungen hat der junge Mann in Gedichten und Liedern verarbeitet, die er in einem Buch mit dem Titel „Gedichte, die mein Leben begleiten“ veröffentlicht hat. „Damit habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagte Stotz, der auf seine Weise deutlich machte, was wichtig ist. „Ein Gesunder wünscht sich Vieles, ein Kranker nur eins“, so eine Textpassage seines Liedes „Sternschnuppe“.

Ein Toten-Hosen-Lied gibt Kraft

Ein Lied der Toten Hosen habe ihm die Kraft gegeben, immer weiter zu machen, sagte er und so sang er mit Überzeugung diesen, seinen „Kraftsong“: „Steh auf (wenn du am Boden bist)“. Besondere Aufmerksamkeit erregte auch die zwölfjährige Ida von Bischopinck aus dem Beuroner Ortsteil Langenbrunn. Die zierliche Schülerin überzeugte mit ihrer Interpretation des Sportfreunde-Stiller-Hits „Applaus, Applaus“, der durch ihre zarte Sopranstimme einen ganz eigenen, neuen Stil bekam.

Die Seele des Publikums erreichte sie aber ganz sicher mit einer Eigenkomposition, in dem sie die Flucht aus der Sicht eines Flüchtlings beschrieb. Komponieren, Texten, Singen und dazu Klavierspielen, dazu noch bemerkenswerte Texte, damit machte die Schülerin ordentlich Eindruck beim Publikum. Dann betrat Rocklady Gabi Stalzer die Bühne.

Mit einer Gitarre, gebaut aus einer Zigarrenkiste, und am Piano rockte die begeisterte Musikerin den Alten Schlachthof so, dass neben dem aus dem Häuschen geratenen Publikum beinahe auch die textile Wandverkleidung in Wallung geriet. Kaum zu glauben, aber im „echten Leben“ ist die Rockröhre als versierte Ärztin am Sigmaringer Krankenhaus tätig.

Zu Beginn und immer, wenn der Umbau etwas dauerte, rissen die „Konfettis“, eine wilde a-capella-Frauenband, zu Begeisterungsstürmen hin. Bunt wie Konfetti und Feierlaune ausstrahlend sang die Truppe Evergreens aus den 1960er Jahren wie „Schuld war nur der Bossa Nova“ oder „Das ist der Itzi-Bitzi-Teenie-Weenie-Honolulu-Strand-Bikini“.

Mit Jonas Letsch, alias Fraxinus, bot auch ein mittelalterlicher Gaukler verblüffende Zaubertricks mit Metallringen, Schere und Hosenträgern dar. Der junge Sigmaringer Marcel Siedersberger brachte Rap auf die Bühne und beeindruckte dabei mit tiefsinnigen Liebes(kummer)texten. Das Musikerduo Karl-Werner Späh und Fritz Haug aus Göggingen, die mit Sicherheit ältesten Teilnehmer auf dem „Sprungbrett“, überraschten mit einem gelungenen Mix aus Rock und Country in englischer und deutscher Sprache und kerniger Ansage auf Schwäbisch. Ohne diesen „einzigen Sponsor“, die Bürgerstiftung Sigmaringen, sei die Veranstaltung nicht zu stemmen gewesen, ließen die Moderatoren das Publikum wissen.