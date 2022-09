Liebesbotschaft in luftiger Höhe: Frau überrascht Freundin mit fliegendem Heiratsantrag

Eigentlich war das Flugzeug auf den Böhlerhof bestellt. Oberhalb Sigmaringens befindet sich das Gelände der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Beim Böhlerhof baut eine Gruppe gemeinsam Gemüse an. Am Rande der Veranstaltung „Kultur auf dem Acker“ wollte Gabi Stalzer ihrer langjährigen Lebensgefährtin Conny Lengerer einen Heiratsantrag machen.

Doch dann kam der Regen und die Antragstellerin musste umdisponieren, weil man im Alten Schlachthof, in den die Veranstaltung verlegt wurde, ja keine Flugzeuge sehen kann, erzählt eine Bekannte der beiden Brautleute.

Flugschule fliegt häufiger im Auftrag der Liebe

Unter einem Vorwand lockte Gabi Stalzer ihre Lebensgefährtin dann auf den Josefsberg, wo man ja bekanntlich eine vorzügliche Aussicht aufs Schloss und die Stadt Sigmaringen hat und mit dem Piloten war ausgemacht, dass dieser einige Runden dreht.

Für Henry Bohlig von der am Flugplatz Mengen angesiedelten Flugschule „hb-air“ war der Auftrag gar nicht mal so ungewöhnlich. Ob zur Hochzeit oder zum Geburtstag – immer häufiger werden Glückwünsche aus der Luft überbracht. „hb-air“ hat sogar vorgedruckte Banner im Angebot, die, je nach Engagement, an die drei in Mengen stationierten Flugzeuge angehängt werden können. Die Flugschule hat ihre bisherigen Standorte in Bad Saulgau, Illertissen und Biberach in Mengen zusammengezogen, weil dort eine Unterstellmöglichkeit für alle Flugzeuge geschaffen wurde.

Mit Banner nach Baden-Baden

Vor wenigen Tagen hatte „hb-air“ einen Auftrag in Baden- Baden: Die Ehefrau eines Mannes aus Wilhelmshaven hatte ihn engagiert. Am Nachmittag sollte der Mengener Pilot über dem Golfplatz von Baden-Baden kreisen und gleich zwei Botschaften überbringen: einen Glückwunsch und einen Liebesbeweis. Bohlig hängte die Transparente als Tandem übereinander. Der Pilot „hisst“ das Transparent bereits vor dem Start in Mengen und fliegt dann das jeweilige Ziel an, was manchmal zu Verwechslungen führen kann, weil sich Adressaten angesprochen fühlen, die gar nicht gemeint sind.

Alle paar Wochen bekomme er einen derartigen Auftrag, da mit jedem Flug die Bekanntheit zunimmt.

Sogar die Kirchenglocken läuten

Im Vergleich zu Baden-Baden liegt Sigmaringen direkt vor der Haustür: Die Uhrzeit war so arrangiert, dass zeitlich die Hochzeitsglocken läuteten. Zum 12 Uhr-Geläut der Kirchenglocken tauchte der Flieger am Himmel auf und flog ein paar Runden um die Josefskapelle unter der die gemeinsame Freundin Caro Schuster das Lied „Together we can take it to the end of the life...“ anstimmte.

Sichtlich gerührt kam prompt die positive Antwort und das Paar tauschte die Verlobungsringe aus. Freunde hatten einen Sekt mitgebracht und stießen auf die Verlobung an. Einen Hochzeitstermin gibt es derweil noch nicht. Wahrscheinlich wird sich das Brautpaar nach der Rückkehr aus den vorzeitigen Flitterwochen auf die Terminsuche begeben.