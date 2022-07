Unser Plastik – und was wir damit machen!?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Viel Wissenswertes und Freude am Werkeln, Nähen und Basteln“ – so das Fazit eines Besuchers des Thementags Plastik – und was wir damit machen, den Kultur und Begegnung FairWandel SIG am Samstag, 9. Juli im Bildungszentrum Gorheim veranstaltete.

Am Vormittag berichtete die Firma Sonett von ihrem Umgang mit dem Thema Plastikvermeidung in der Herstellung und dem Verkauf ihrer Produkte. Die vielfach umweltzertifizierte Firma, die dieses Jahr auch Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist, zeigte Lösungsmöglichkeiten und Wege auf und schilderte eindrucksvoll die Entwicklung und die Pläne der Firma, den Umgang mit der Natur noch nachhaltiger zu gestalten. Dem schloss sich auch die Firma Feinste Seifen an, die sich den Problemen und Lösungen hinsichtlich des Verkaufs unverpackter Ware in ihrem Vortrag widmete. Ergänzt wurden die Beiträge mit Erfahrungsberichten aus dem Einzelhandelsgeschäft Tante und Emma, die vor allem auch auf die Kundenperspektive eingingen. Die anregenden Beiträge führten zu einer spannenden Diskussion im Anschluss.

Nach den vielen interessanten Inputs waren die Teilnehmer sehr motiviert, aus altem und überflüssigem Plastik in den Workshops am Nachmittag sinnvolles und nützliches zu gestalten. So entstanden unter fachkundiger Anleitung tolle Taschen aus LKW-Planen oder Werbe-Bannern, Geldbeutel aus Tetra Pak, Handyhalter aus Auto-Reifen oder Baumwollsäckchen für den plastikfreien Einkauf. Wer Lust hatte, konnte auch Pablo Ryck, Reparateur beim Repair-Café, dabei beobachten wie ein Handy am „offenen Herzen“ operiert und wieder funktionsfähig gemacht werden kann.