Unitymedia einigt sich mit Eigentümer

Das Problem mit dem defekten Verstärker in der Buchhaldenstraße, der bei Unitymediakunden im Sommer zu Ausfällen des Fernsehsignals geführt hat, scheint behoben. Der Verstärker, der in einem Privathaus untergebracht ist und der für Ausfälle bei mehreren Haushalten am Josefsberg verantwortlich war, wird laut Unternehmenssprecher Helge Buchheister nicht mehr benötigt. Unitymedia hatte zunächst rechtliche Schritte gegen den Hauseigentümer angedroht. Jetzt konnte eine friedliche Lösung gefunden werden: „Es ist richtig, dass der Verstärker ausgebaut wird – allerdings nicht von uns, sondern direkt vom Hauseigentümer. Die Versorgung läuft mittlerweile über eine Alternativstrecke. Im Boden lagen noch unbenutzte Koaxialkabel aus Telekom-/Bundespost-Zeiten, die wir ,aktiviert’ und an unser Netz angeschlossen haben. Über diese erhalten die Haushalte nun ihr Signal. Unser ,Netzausbau’ hat die angedachte Reparatur also überholt“, sagt Buchheister.

Da das Unternehmen auf ein vorhandenen Kabel zurückgreifen konnte, seien die Kosten überschaubar geblieben, da das vorhandene Kabel lediglich ans Netz angeschlossen werden musste. „Die Kosten für den Anschluss haben wir übernommen“, sagt Buchheister. Auch die restlichen Probleme mit dem TV-Signal in Sigmaringen seien behoben: „Unsere Arbeiten sind soweit erledigt. Wir gehen jetzt lediglich noch vereinzelten Rückmeldungen von Kunden nach und prüfen dann vor Ort.“