Ungebremste Leidenschaft in Laiz

Ein „Hautnah-Konzert der Sonderklasse“ wurde versprochen – gehalten hat es die Sigmaringer Astral Combo am Ende des Abends auf jeden Fall. Bei ihrem „Tournee-Auftakt“ am Donnerstagabend in der Laizer Festhalle hat die Band wieder einmal alle Register gezogen und neben ihrer Professionalität vor allem Spielfreude, ungebremste Leidenschaft und viel Improvisationstalent gezeigt.

Unterstützung holten sich die acht Herren wie bereits im Jahr zuvor von der attraktiven Sängerin Jayla Brown, die mit ihrem Temperament die Bühne rockte und Band und Publikum gleichermaßen faszinierte.

Einmal im Jahr gehen die professionellen Vollblutmusiker zusammen als Astral Combo auf „Tournee in Kleinstformat“. Drei Tage an drei verschiedenen Orten in der Region, nur für die Fans ganz hautnah, ein Leckerbissen für die Kenner der Szene. Auch wenn man nicht unbedingt Anhänger von Funk, Soul oder Blues ist, allein die Bühnenpräsenz ist magisch, das Beherrschen der Instrumente schwindelerregend, das Feeling ansteckend.

Die meisten im altersmäßig gut gemischten Publikum kennen die Entstehungsgeschichte „ihrer“ Astral Combo. Gegründet vor 24 Jahren, sozusagen aus einer „Bierlaune“ im damaligen Astral in Sigmaringen. „Ist schon Hammer, was die Jungs auf die Bühne bringen, eigentlich waren die ja damals nur so ein Gaudi-Produkt“, bemerkt eine Besucherin über die Gruppe.

Bei den gecoverten Songs wie „Pick up the pieces“ oder „Lady Marmelade“ wird gegroovt, geswingt, gesungen. Bereits nach dem ersten Titel legt ein Besucher seinen Pullover ab, er hat sich „warmgegroovt“, die Musiker entledigen sich ihrer glitzernden Jackets. Vielleicht auch in weiser Voraussicht, dass die Bühne gleich „brennen“ wird – denn Jayla Brown, eine Sängerin mit karibischen Temperament und Hammer-Stimme übernimmt die Bühne. Erinnert sie allein schon optisch an Musikgrößen wie Withney Houston und Tina Turner, legt sie auch sogleich mit „I wanna dance with somebody“ los. Ihre Stimmgewalt bringt sogar die Akustik an ihre Grenzen, vom Publikum aber eher unbemerkt. „Mann, hat die 'ne Röhre“, ein Kompliment einer Zuschauerin auf eine etwas andere Art. Spätestens bei „Nutbush city limits“ von Tina Turner bekam das Mikrofon Schmauchspuren.

„Laiz ist cool“

Natürlich spielen die Bandmitglieder gern in Laiz, „hier ist es heimeliger und kuschlig und Laiz ist cool“. Ihren ersten Auftritt hatten sie dort vor sieben Jahren. Geprobt für ihre „Tournee“ haben sie nur kurz, eine gute Woche. Jayla kam erst am Mittwoch aus ihrem Wohnort Palma de Mallorca angeflogen. „Wir haben einmal geprobt und alles hat gepasst. Sie sind halt Profis.“ Und sie fühlt sich wohl, die „Jungs sind Spitze, ich habe sofort zugesagt“. Ein großes Kompliment einer Künstlerin, die unter anderem bereits mit Boney M. auf Tour war und einem Millionenpublikum aus dem TV bekannt sein dürfte.

Ken, Harold, Steve und wie sie alle mit Künstlernamen heißen haben einmal mehr nicht nur ihre Fangemeinde leidenschaftlich begeistert, ob mit Rosenhemden passend zum Tournamen „Je t’ aime“, mit Saxofon oder Gitarren Solo, bei dem Pete vor Euphorie fast die Hemdknöpfe wegzusprengen drohten, oder mit ihrer einzigartigen Art. „Das sind echt die besten Musiker, die Sigmaringen zu bieten hat. Die werden nur leider noch etwas unterschätzt“, sagte ein Inzigkofer mit Blick in den nicht ganz so vollen Saal.

Birgitt Ressel von der Narrenzunft „Vetter Guser“, die zu dem Abend eingeladen hatte, zeigt sich jedoch absolut zufrieden. „Wir hatten fast 250 Besucher, viele Stammgäste und eine sehr schöne, familiäre Atmosphäre in Laiz.“