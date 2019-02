Unfallverursacher macht sich davon

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 16 und 17 Uhr einen in der Gartenstraße abgestellten Opel beschädigt. Bei dem unbekannten Fahrzeug dürfte es sich um einen Transporter oder ein Fahrzeug mit Anhänger handeln. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.