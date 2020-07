Unfallverursacher hinterlässt unleserlichen Zettel

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag, im Zeitraum von 19 Uhr bis 22.15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Mühlstraße das rechte Fahrzeugheck eines Daimler beschädigt. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, beläuft sich der Schaden am beschädigten Auto auf zirka 1000 Euro. Der Unfallbeteiligte hinterließ zwar einen Notizzettel an der Windschutzscheibe, doch dessen Inhalt war leider unleserlich. Der Unfallverursacher oder Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden aus diesem Grund gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.