Unfallverursacher hat keinen gültigen Führerschein

Leichte Verletzungen zog sich ein 58-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr an der Einmündung der B 32 in die L 277 (Abfahrt Sigmaringen von der Schnellstraße) zu. Ein 36-jähriger Autofahrer wollte von der B 32 kommend auf die L 277 einfahren und hielt an der dortigen Stoppstelle zunächst kurz an, um einem bevorrechtigten und von links kommenden Lastwagen die Vorfahrt einzuräumen. Anschließend fuhr der 36-Jährige in die L 277 ein und übersah hierbei offenbar den auf seinem Motorroller dem Lastwagen unmittelbar nachfolgenden 58-Jährigen, teilt die Polizei mit.

Durch die folgende Kollision kam der Zweiradlenker zu Fall und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde anschließend festgestellt, dass der 36-Jährige lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war und es offenbar versäumte, diese umschreiben zu lassen, obwohl er seinen überwiegenden Aufenthalt in Deutschland bereits deutlich länger als ein halbes Jahr hatte. Er gelangt daher zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.