Unfallverursacher fährt davon

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrer am Montag zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr einen auf dem Hochschulparkplatz in der Anton-Günther-Straße geparkten VW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 300 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am VW wurden rote Lackantragungen festgestellt, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.