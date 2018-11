Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 15.30 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands an der Sigmaringer Georg-Zimmerer-Straße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Ford Fiesta und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, teilt die Polizei in ihrer Pressemeldung mit. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.