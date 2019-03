Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmittag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr einen auf dem Parkplatz beim Klinikum in der Hohenzollernstraße ordnungsgemäß geparkten Fiat und beschädigten diesen nicht unerheblich im Bereich der vorderen Stoßstange. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, Telefonnummer. 07571/1040.