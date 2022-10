Unfallauto steht seit zwei Wochen verlassen im Wald

Zwei Wochen lang bleibt ein Peugeot nach einem Unfall im Wald zwischen Sigmaringen und Unterschmeien am Straßenrand stehen. Nun kümmert sich die Stadt um den Abtransport des Unfallwagens. „Wir transportieren den Wagen ab und lagern ihn auf dem Bauhofgelände“, sagt der Leiter des Ordnungsamts, Norbert Stärk. Da der Peugeot an der Einmündung in einen Waldweg stehe und dort Holzrückearbeiten erledigt werden müssten, müsse die Straße freigeräumt werden, so das Ordnungsamt.

Das ist passiert

Zwei Männer waren mit ihrem Wagen am Dienstag, 11. Oktober, zwischen Sigmaringen und Unterschmeien von der Straße abgekommen. Der Wagen sei erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit gewesen, teilt die Polizei mit. Zeugen waren gegen 1.30 Uhr am Unfallort eingetroffen und verständigten die Polizei. Die traf an der Unfallstelle zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren an, diese leugneten aber, mit dem Unfallwagen gefahren zu sein.

Insasse verletzt Polizisten leicht

Laut Polizei habe eine Atemalkoholmessung bei beiden Verdächtigen mehr als 1,6 Promille angezeigt. Gegen die Sicherung von Beweisen durch die Polizei habe sich der 25-Jährige gewehrt und dabei drei der Einsatzkräfte leicht verletzt. Beide Tatverdächtigen mussten die Polizisten schlussendlich ins Krankenhaus begleiten und Blutproben abgeben.

Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung, dass der Fahrzeughalter zugesichert habe, den Peugeot zeitnah abschleppen zu lassen. Warum das so lange nicht geschehen ist, will die Polizei noch mitteilen.