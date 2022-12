Unfall mit mehreren Autos: Kleinbus stößt auf schneeglatter Straße mit Gegenverkehr zusammen

In Sigmaringen hat es am Samstagabend erneut einen Unfall wegen Glätte gegeben. Auf der Bundesstraße 463 sind kurz vor 21 Uhr zwischen der Abzweigung Laiz und der Abzweigung Storzingen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein Kleinbus kam auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in einen entgegenkommenden Kleinwagen. Der Fahrer und die Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus ihrem Toyota befreit werden.

Nach ersten Angaben der Polizei an der Unfallstelle waren die beiden Insassen des Kleinwagens ansprechbar und nicht schwerer verletzt. Der Fahrer des Kleinbusses und ein Kind blieben unverletzt. In den Unfall war zudem ein Mercedes verwickelt, dessen Insassen jedoch mit dem Schrecken davonkamen.

Die Bundesstraße blieb während der Bergung der Unfallopfer und der stark beschädigen beiden Fahrzeuge längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehr Sigmaringen und mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.