Unfall: Golf-Fahrer übersieht Kleintransporter

Ein Vorfahrtsunfall ist am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Burgstraße/Laizer Straße passiert. Ersten Informationen zufolge übersah der Fahrer eines aus der Burgstraße in die Antonstraße einbiegenden VW Golf einen vorfahrtsberechtigten Piaggio Ape. Bei der folgenden Kollision fiel der Kleintransporter auf die Seite, der VW wurde an der Frontseite beschädigt. Verletzt wurde niemand, im Sigmaringer Stadtzentrum kam es jedoch aufgrund des Unfalls zu Verzögerungen im Feierabendverkehr. Weitere Informationen folgen.