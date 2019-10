Unfall fordert 6000 Euro Schaden

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei Autos sind bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 313 entstanden. Eine 55-jährige VW-Fahrerin wollte vom Kreisverkehr Laizer Straße/ Gorheimer Allee auf die B 313 in Richtung Krauchenwies auffahren und musste an der Einmündung zur B 313 anhalten, um einem Wagen die Vorfahrt zu gewähren. Eine nachfolgende 50-jährige Renault-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf die VW-Lenkerin auf.