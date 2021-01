Unfall: Fahrer fährt bei Rot über Ampel

Ein 64-jähriger Fahrer eines Opels hat am Freitag um 18.50 Uhr an der Kreuzung Schützenstraße / Konviktstraße das Rotlicht der Ampel missachtet und dabei Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro verursacht. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem 67-jährigen Fahrer eines Nissan Juke. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Telefon 07571/10 42 20 zu melden.