Mit einem Sachschaden von etwa 6000 Euro ist ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.15 Uhr in der Burgstraße geendet. Ein 63-jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Hohenzollernstraße und wollte an der Bushaltestelle in der Burgstraße wenden, berichtet die Polizei. Hierbei dürfte er den in gleicher Richtung fahrenden 28-jährigen BMW-Fahrer übersehen haben und stieß mit diesem zusammen.