Unfall beim Sigmaringer Ortsteil Gutenstein: 54-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Das Traum-Halbfinale ist perfekt: Die Ravensburg Towerstars treffen in den DEL2-Play-offs auf den ESV Kaufbeuren. Der ESVK gewann das entscheidende Viertelfinale gegen die Lausitzer Füchse am Sonntagabend mit 4:1, zuvor war Meister Bietigheim Steelers überraschend an den Dresdner Eislöwen gescheitert. Spiel eins des brisanten Allgäudells zwischen den Towerstars und Kaufbeuren findet am Mittwoch (Los geht’s bereits um 19.30 Uhr) in der Ravensburger CHG-Arena statt, die zweite Partie ist am Freitag in Kaufbeuren.