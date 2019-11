Unfall beim Fahrbahnwechsel

Ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 13.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 entstanden. Der 28-jährige Fahrer eines BMW hatte die Bundestraße von Inzigkofen in Richtung Sigmaringen befahren und nach der Auffahrt zur B 313 weiter in Richtung Stadtmitte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollen. Hierbei übersah er jedoch einen 55-jährigen auf gleicher Höhe befindlichen Autofahrer und stieß mit dessen Range Rover seitlich zusammen.