Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-List-Straße. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah hierbei das hinter ihm vorbeifahrende Auto eines 36-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.