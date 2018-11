Und plötzlich brennt das Licht nicht mehr

Und plötzlich war das Licht aus: Im Versorgungsnetz der Stadtwerke Sigmaringen ist es am Samstagabend um 20.57 Uhr zu einem ungewöhnlichen, flächendeckenden Stromausfall gekommen. Mit Ausnahme von Gutenstein, dessen Netz nicht mit den Stadtwerken verbunden ist, waren neben der Kernstadt auch alle anderen Ortsteile betroffen, sagt Bernt Aßfalg, Leiter der Stadtwerke, auf Nachfrage.

Die Ursache für den Stromausfall sei ein Kabelfehler im unmittelbaren Umfeld der Übergabestation auf der Binger Straße gewesen, dem zentralen Einspeisepunkt für das Verteilnetz. Das Sicherheitssystem des Stromnetzes schaltet in diesem Fall die Übergabestation automatisch ab, damit keine Folgeschäden an diesem zentralen Einspeisepunkt auftreten können.

Fünf Mitarbeiter der Stromabteilung und der Bereitschaftsdienst für die Gas- und Wassernetze waren nun im Einsatz, um die Sigmaringer schnellstmöglich wieder mit Strom zu versorgen. Wie der technische Leiter der Stadtwerke, Andreas Gräfe, mitteilt, wurden im ersten Schritt die Leitungen lokalisiert und freigeschaltet, welche als schadhaft angezeigt wurden. „Nach ungefähr einer halben Stunde nach Auftreten der Störung konnte die Übergabestation wieder an das Netz geschaltet werden“, so Gräfe. Damit war der überwiegende Teil aller Kunden wieder mit Strom versorgt. Das sei möglich, weil die Stromversorgung als „vermaschtes Netz“ aufgebaut sei und damit alternative Leitungswege zur Verfügung stünden.

Nach einer Vorort-Kontrolle der an den schadhaft angezeigten Leitungen liegenden Umspannstationen konnten auch die letzten Netzbereiche gegen 22.30 Uhr wieder mit Strom versorgt werden.

Die Arbeit für die Stadtwerke-Mitarbeiter war damit aber noch nicht beendet. Die Folgearbeiten zur Wiederinbetriebnahme von zentralen Heizungsanlagen in Verantwortung der Stadtwerke und die Kontrollen der Versorgungsanlagen im Gas- und Wasserbereich erstreckten sich noch bis in die Morgenstunden des Sonntags hinein, sagt Gräfe.

Am heutigen Montag sollen die Arbeiten zur Lokalisierung der Fehlerstellen auf den ausgeschalteten Kabeln beginnen, um diese zu reparieren. Ob es bei Sigmaringern infolge des Stromausfalls zu Schäden gekommen sei, konnte Aßfalg gestern noch nicht sagen. „Aber das werden wir sicher am Montag erfahren“, so der Leiter der Stadtwerke.