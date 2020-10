Unbekannter zieht tiefe Kratzer in Mazda

Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen auf einem Privatstellplatz in der Sutorstraße abgestellten schwarzen Mazda zerkratzt. Der Unbekannte ging laut Polizeibericht einmal komplett um das Fahrzeug herum und zog in nahezu allen Karosserieteilen mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer in den Lack. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 07571/1040.