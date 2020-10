Unbekannter zerstört Sitzbänke

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 15.30 und 19.30 Uhr einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro verursacht, als er im L1 am Leopoldplatz mehrere Sitzmöbel eines Wartebereichs zerstörte. Dies teilt die Polizei mit. Die Sofas, die aufgrund von brandschutzrechtlichen Bestimmungen mit flammhemmenden Bezügen ausgestattet sind, wurden mit einem spitzen Gegenstand mutwillig durchlöchert. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu verständigen.