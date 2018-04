Ein Unbekannter hat am Montag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr in der Hohenzollernstraße einen Autoreifen einer 23-jährigen Anwohnerin mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Dieses war bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von sechs Monaten, meldet die Polizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.