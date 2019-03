Ein Schaden in Höhe von mindestens 2500 Euro ist am Samstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr durch eine Sachbeschädigung an vier geparkten Autos in der Bahnhofstraße entstanden. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die frontal zum Gehweg geparkten Fahrzeuge. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen. Telefonnummer 07571/1040, in Verbindung zu setzen.