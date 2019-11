Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend in der Mühlbergstraße zwischen 18.45 und 20.15 Uhr einen geparkten roten VW Tiguan an allen Seiten zerkratzt. Dies teilt die Polizei mit. Der Besitzer hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz des künftigen Steakhauses abgestellt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise zum Täter sind an die Polizei Sigmaringen, Telefon 07571/1040, erbeten.