Unbekannter zerkratzt Auto

Ein schwarz lackierter Mercedes, E-Klasse, Elektroantrieb, ist am Sonntag im Zeitraum von 00 bis 16 Uhr in der Achbergstraße im Bereich der Einmündung des Kalkofenwegs geparkt gewesen. Während der Abstellzeit des Wagens wurde die Lackierung auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand vollständig zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040.