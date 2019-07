Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, angerichtet, indem er an einem Autohaus in der Laizer Straße mit einem größeren Kieselstein eine Scheibe einwarf, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet um sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Unbekannten unter der Telefonnummer 07571/1040.