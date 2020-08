Unbekannter wirft fünf Scheiben ein

Fünf Fensterscheiben hat ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, an einem Firmengebäude in der Straße „In den Käppeleswiesen“ eingeworfen und dabei nicht unbeträchtlichen Sachschaden angerichtet. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich beim Polizeirevier in Sigmaringen melden unter Telefon 07571/1040.