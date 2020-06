Unbekannter wirft Flasche auf Jugendliche

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 22 Uhr am Vier-Jahreszeiten-Brunnen in der Sigmaringer Schwabstraße eine Gruppe von mehreren Jugendlichen mit Eiern und einer Glasflasche beworfen. Grund des Angriffs dürfte der Unmut des Werfers über Lärm sein, den die Gruppen offenbar verursacht hat, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.