Unbekannter versucht Einbruch ins Freibad

Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, versucht ins Freibad an der Roystraße einzubrechen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, die Eingangstür zu öffnen, so die Polizei in einer Mitteilung. Einen vor dem Kassenhäuschen stehenden Traktorrasenmäher beschädigte er durch Manipulation am Zündschloss. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum beim Freibad Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.