Unbekannter verletzt Mann in Sigmaringen mit Flasche

Zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch eine Flasche im Spiel gewesen sein soll, ist es am Montag gegen 22.30 Uhr auf dem Bahnsteig am Gleis 1 gekommen. Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger war mit zwei betrunkenen Frauen in Streit geraten. Dabei mischte sich ein unbekannter Täter mit einer abgeschlagenen Flasche ein. Um ein weiteres Eskalieren zu unterbinden, griff ein 25-Jähriger schlichtend in das Geschehen ein. Dabei soll der Unbekannte den 25-jährigen Mann versehentlich am Finger verletzt haben. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/10 42 20, zu melden.