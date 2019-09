Unbekannte haben zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 17 Uhr, aus einem Garten in der Sigmaringer Straße In der Steig zwei Schildkröten im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Die Tiere befanden sich zur Tatzeit in einem Außengehege. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu melden.