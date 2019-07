Unbekannter stiehlt Schuhe und flieht

Das Polizeirevier Sigmaringen sucht Zeugen zu einem Ladendiebstahl, der am Samstag gegen 12 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Schwabstraße begangen worden ist. Ein unbekannter, etwa 1,70 Meter großer Mann mit dunklem Haar und westeuropäischem Aussehen, der ein schwarzes Muskelshirt mit Camouflage-Muster, eine knielange Hose und einen schwarzen Rucksack trug, entwendete laut Polizeibericht von zwei Paar farbigen Schuhen der Marke Salomon je einen und ließ jeweils den anderen Schuh im Schuhgeschäft zurück. Die beiden Schuhe, einer grün, der andere rot, trug er beim Verlassen des Schuhgeschäftes an den Füßen. Eine Verkäuferin versuchte, den Mann auf der Schwabstraße erfolglos aufzuhalten. Er flüchtete über den Wochenmarkt in Richtung Laizer Straße. Der Wert der beiden Schuhpaare beträgt etwa 180 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder zum Verbleib der unterschiedlich gefärbten Schuhe geben können, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.