Unbekannter stiehlt Laptop aus Apotheke

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr aus einer Apotheke in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen einen schwarz-grauen Laptop eines bislang noch unbekannten Herstellers entwendet. Das teilt die Polizei mit. Der Täter stieg über ein offenstehendes Fenster in das Büro der Apotheke, schnappte sich den Laptop und verschwand durch das Fenster auch wieder. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer Tel. 07571/1040 in Verbindung zu setzen.