Unbekannter stiehlt in Sigmaringen Tasche aus Auto

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr an einem in der Straße „In der Vorstadt“ geparkten Dacia die Scheibe auf der Beifahrerseite zertrümmert und aus dem Auto eine schwarze Ledertasche entwendet. Zeugen, die auf dem Parkplatz eines gegenüberliegenden Lokals etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.