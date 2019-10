Unbekannter stiehlt Handtasche

Wegen versuchten Diebstahls wird ein 41-jähriger Mann angezeigt, der am Sonntag in der Innenstadt während des Festes der Kulturen eine Handtasche entwendet hat. Der Mann hielt sich in einer wegen des verkaufsoffenen Sonntags geöffneten Bankfiliale auf, betrat ein Büro und stahl eine dort abgestellte Damenhandtasche. Die Besitzerin bemerkte den Vorfall und rannte dem mutmaßlichen Täter hinterher, welcher von der Schwabstraße in Richtung Schustergasse flüchtete. In der Schustergasse wurde er von mehreren Jugendlichen, die auf die Tat aufmerksam geworden waren, verfolgt und schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.