Unbekannter stiehlt Geldbeutel und Handy

Die kurze Abwesenheit einer Autofahrerin hat laut Meldung der Polizei ein Dieb genutzt. Die Frau hatte am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr ihr Fahrzeug unverschlossen vor einem Kindergarten in der Riedlinger Straße in Sigmaringen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der unbekannte Täter entwendete in ihrer Abwesenheit aus der auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche einen Geldbeutel und ein Handy. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei dem Kindergarten beobachtet haben, werden geben sich an die Polizei zu wenden.