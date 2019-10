Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Lastwagen

Die kurze Abwesenheit eines Lastwagenfahrers hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Sigmaringer Bahnhofstraße ausgenutzt. Während der Mann sein Fahrzeug kurz für ein paar Minuten verlassen hatte, verschaffte sich der Unbekannte Zugang ins unverschlossene Führerhaus des Lastwagens und nahm die in der Mittelkonsole liegende Geldbörse mit. Darin befanden sich Bankkarten, ein Personalausweis sowie ein geringer Bargeldbetrag.