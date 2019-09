Unbekannter stiehlt Geldbörse bei Einkauf

Während eines Einkaufs in einem Ladengeschäft in der Sigmaringer Straße „In der Au“ hat ein Unbekannter einer 28-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr Die Frau hatte ihren Geldbeutel zusammen mit der Ware auf das Kassenband gelegt. Als sie bezahlen wollte, fehlte die Geldbörse. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen unter 07571/1040 zu wenden.