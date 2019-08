Unbekannter stiehlt einen Rucksack

Eine 28-jährige Frau hat wegen gesundheitlicher Probleme am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr im Einkaufszentrum in der Georg-Zimmerer-Straße die Toilette aufsuchen müssen. Dafür ließ sie ihren Rucksack mit den frisch getätigten Einkäufen sowie ihren Wertsachen kurz unbeaufsichtigt. Unbekannte Täter nutzten diesen Augenblick und entwendeten den Rucksack der 28-Jährigen. Der Rucksack ist schwarz und hat sechs kleine Seitentaschen. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.