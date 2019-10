Mehrere hundert Euro Bargeld sind einer Seniorin am Samstag aus ihrer Wohnung an der Bussenstraße gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte ein unbekannter Täter sich zur Mittagszeit vermutlich über ein gekipptes Fenster Zugang in die Räume verschafft und das Geld mitgenommen.