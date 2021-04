Unbekannter stiehlt Autokennzeichen in der Ortsdurchfahrt

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag die Kennzeichen eines Autos gestohlen, das in der Hauptstraße in Laiz geparkt war. Das vermeldet die Polizei. Angaben der 67-jährigen Fahrzeughalterin zufolge hatte kurz zuvor ein junger Mann bei ihr geklingelt und sich erkundigt, ob sie ihr Fahrzeug verkaufen würde. Dies habe sie verneint. Daraufhin habe sie, als sie wenig später zu ihrem Auto zurückkehrte, festgestellt, dass beide Autokennzeichen fehlen, so die Polizei. Den unbekannten Mann beschreiben Zeugen als etwa 25 Jahre alt, von hagerer Statur, mit schwarzem Haar und südländischem Aussehen.