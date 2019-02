Unbekannter sprüht in Festzelt Reizgas und verletzt 35 Menschen

Ein Unbekannter hat in einem Festzelt in Winterlingen im Zollernalbkreis Reizgas versprüht und damit 35 Gäste einer Fastnachtsveranstaltung verletzt. Die Betroffenen klagten nach Angaben der Polizei Tuttlingen über Reizungen an Hals, Nase und Augen.

22 von ihnen mussten laut einem Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes behandelt werden. Acht der Verletzten kamen nach dem Vorfall am Freitagabend in Winterlingen in ein Krankenhaus. In dem Festzelt hatten rund 2500 Menschen gefeiert. Hinweise auf den Täter hatte die Polizei zunächst nicht. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, gebe es noch keinen konkreten Verdacht.

Bei den Ermittlungen sei die Polizei auf Zeugen angewiesen. Bisher habe sich niemand gemeldet, der den Unbekannten beim Versprühen des Reizgases beobachtet hätte. Der Täter war wahrscheinlich in der Masse der feiernden Menschen untergetaucht. Die Polizei hofft, dass sich in den kommenden Tagen noch weitere Zeugen melden.

Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07434-9390-0 zu melden.

