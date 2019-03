Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag, 5. März, gegen 2.30 Uhr in der Achbergstraße zwei Haustüren mit einem Stein eingeworfen und einen Holzpfosten auf einen geparkten BMW geschmissen. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 2000 Euro, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 erbeten.