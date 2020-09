Unbekannter schlägt Scheibe einer Gartenhütte ein

In der Schrebergartenanlage in der Konviktstraße ist in den letzten Tagen die Scheibe einer Gartenhütte eingeschlagen worden. Laut Polizei verursachte der Täter einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise auf Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571 / 1040 entgegen.