Unbekannter schlägt drei Scheiben ein

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende drei Fensterscheiben eines Materiallagers in der Straße In den Käppeleswiesen eingeschlagen. Nachdem der Unbekannte wohl mit einem zuvor gefundenen Stuhl, den er demolierte, die Scheiben zertrümmert hatte, stieg er in das Gebäude ein. Dort nahm der Einbrecher einen schweren Metallring mit, um damit anschließend die Scheibe eines weiteren Gebäudes einzuwerfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden wir auf etwa 800 Euro geschätzt.