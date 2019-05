Unbekannter schießt auf Schaufenster

Zum dritten Mal hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag auf eine doppelverglaste Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Sigmaringer Donaustraße geschossen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Schaufensterglas auszutauschen, wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 2500 Euro verursachen. Zeugenhinweise zum Tathergang nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen jederzeit unter der Telefon 07571/1040 entgegen.