Unbekannter schießt auf Auto

Vermutlich mit einem Luftgewehr ist im Zeitraum von 31. Mai, 12 Uhr, bis 9. Juni, 17 Uhr, auf einen Ford geschossen worden. Das Auto war nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz des Modellbaucenters an der Maximilian-Haller-Straße abgestellt. Zu weiteren Einzelheiten will sich die Polizei am Mittwoch äußern. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.