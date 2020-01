Unbekannter scheitert an Einbruch in Friseursalon

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, versucht, in einen Friseursalon in der Antonstraße einzubrechen. Der Unbekannte setzte mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstüre an, scheiterte jedoch letztlich. Der Einbruchsversuch gelang ihm also nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07571/1040.